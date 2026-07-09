67-летний мужчина пострадал при пожаре в частном доме в Приморье

В селе Бровничи Партизанского округа загорелся частный дом. Утром 8 июля там вспыхнул крупный пожар, на котором пострадал 67-летний мужчина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Спасатели МЧС и добровольная команда приехали на вызов всего через девять минут. К этому моменту постройка уже вовсю полыхала, а крыша начала рушиться. Находившийся рядом местный житель получил травмы. Пламя успело серьезно повредить 35 квадратных метров площади.
«Возгорание ликвидировали на площади около 35 квадратных метров. Погибших нет», — рассказали в ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Сейчас эксперты выясняют, из-за чего именно загорелась постройка. Специалистам также предстоит оценить весь нанесенный стихией материальный ущерб владельцу.