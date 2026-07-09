В Красноярске зафиксировали рост отравлений детей лекарствами

В Красноярске медики фиксируют резкий рост числа детских отравлений медикаментами. Как сообщает портал gornovosti.ru, об этом на педиатрической конференции рассказала врач больницы № 20 Юлия Кузнецова. По ее словам, ежегодно в стационар поступает около 300 детей с отравлениями разной степени тяжести.
За последние годы лекарства стали главной причиной госпитализаций, вытеснив бытовую химию. Если в 2023 году на медикаменты приходилось лишь 17% случаев, то в 2025 и 2026 годах этот показатель вырос до 24%. На фоне этой пугающей динамики число отравлений бытовой химией снизилось более чем вдвое — с 20% до 7%.
Одновременно врачи отмечают тревожный рост употребления несовершеннолетними алкоголя и наркотических веществ. Если в 2023 году таких случаев практически не регистрировалось, то в 2026 году алкоголь стал причиной 4% тяжелых отравлений, а запрещенные препараты — еще 5%. Специалисты призывают родителей немедленно провести ревизию домашних аптечек, убирать любые препараты в недоступные для детей места и уделять повышенное внимание психоэмоциональному состоянию школьников среднего звена.
Напомним, в гибели четверых детей из Красной Сопки виновным признали их отца. По заключению суда, дети отравились дихлофосом, который распылял в доме мужчина.