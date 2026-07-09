В Красноярске зафиксировали рост отравлений детей лекарствами

За последние годы лекарства стали главной причиной госпитализаций, вытеснив бытовую химию. Если в 2023 году на медикаменты приходилось лишь 17% случаев, то в 2025 и 2026 годах этот показатель вырос до 24%. На фоне этой пугающей динамики число отравлений бытовой химией снизилось более чем вдвое — с 20% до 7%.