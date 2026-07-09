Потерявшихся вблизи Осиновой речки и Мухена мужчин прекратили искать

В Хабаровском крае прекратили поиски трех мужчин, двое из которых пропали вблизи села Осиновая речка, один — в районе имени Лазо. Спасатели и волонтеры прочесали суммарно более 30 квадратных километров лесного массива, однако поиски результата не принесли — их прекратили по решению полиции, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Спасатели обследовали более 6 квадратных километров во время поисков двух мужчин, которые самостоятельно вышли в лес недалеко от села Новотроицкое. По имеющейся в распоряжении краевого управления МЧС информации, они не нуждались в медицинской помощи.
Спасателям не удалось обнаружить 70-летнего мужчину, уехавшего за ягодами в лес возле поселка Мухен. В поисках задействовали отряд спасателей МЧС, технику, сотрудников полиции, охотоведов, волонтеров и кинологов с собаками. За три дня группа обследовала 25 квадратных километров лесного массива и 3 зимовья. Пропавшего не нашли.
— Рекомендуем жителям соблюдать правила безопасности при отправлении в лес: продумайте маршрут, изучите прогноз погоды и гидрологическую обстановку, сообщите близким, куда вы направляетесь и время возвращения, — напомнили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало, что в районе имени Лазо спасатели нашли 87-летнего пенсионера, пропавшего во время похода за ягодой в лес в окрестности поселка Сидима.