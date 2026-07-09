В Красноярском крае за сутки потушили пять пожаров, погибших и пострадавших нет. Об этом сегодня, 9 июля, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
Так, на 921-м километре трассы Р-255 «Сибирь» во время движения произошло короткое замыкание панели большегруза. На месте работали пять сотрудников Манско-Уярского пожарно-спасательного гарнизона и одна единица техники.
На оказание помощи при ДТП специалисты ведомства выезжали три раза. На акваториях края спасатели происшествий не зарегистрировали.
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