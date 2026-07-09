Адвокат пытался присвоить 2,7 миллиона рублей клиента в Приморье

С сентября 2025 года по март 2026 года юрист уверял содержащегося под стражей человека, что за крупное вознаграждение сможет повлиять на ход расследования. Он обещал договориться о переквалификации преступления на менее тяжкое и помочь выйти на свободу. Незаконную схему пресекли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.