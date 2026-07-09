Поиски рыбака продолжаются после нападения крокодила на Суматре

Инцидент произошел ранним утром 6 июля на острове Суматра в округе Баньюасин. По имеющимся данным, Ипан Нурзаман вместе с тремя друзьями ремонтировал поврежденное судно у пирса. В какой-то момент мужчина нырнул в реку, чтобы присоединиться к товарищам, которые уже находились в воде.