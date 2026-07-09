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Поиски рыбака продолжаются после нападения крокодила на Суматре

Индонезия 25-летний рыбак пропал без вести после нападения крокодила, которое зафиксировала камера видеонаблюдения.

Индонезия 25-летний рыбак пропал без вести после нападения крокодила, которое зафиксировала камера видеонаблюдения. Об этом сообщает SWNS.

Инцидент произошел ранним утром 6 июля на острове Суматра в округе Баньюасин. По имеющимся данным, Ипан Нурзаман вместе с тремя друзьями ремонтировал поврежденное судно у пирса. В какой-то момент мужчина нырнул в реку, чтобы присоединиться к товарищам, которые уже находились в воде.

Как следует из записи камеры наблюдения, незадолго до нападения крокодил незаметно появился на поверхности воды, а затем внезапно атаковал рыбака и утащил его под воду.

Друзья мужчины обнаружили его исчезновение спустя несколько мгновений. Они начали искать рыбака и звать его по имени, однако нашли только его шлепанцы, оставшиеся на деревянном настиле.

После происшествия полиция организовала масштабную поисковую операцию с участием спасателей и местных жителей. На момент публикации рыбак числится пропавшим без вести, его тело не обнаружено. По данным источника, крокодил по-прежнему остается в реке, в связи с чем спасателям предписано соблюдать повышенные меры предосторожности.

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