В Братске бизнесмен перевёл 450 тыс рублей мошенникам за несуществующий снегоход

В Братске 49-летний предприниматель попался на уловку интернет-мошенников при покупке снегохода.
— Мужчина обнаружил предложение о продаже техники на профильном сайте, связался с продавцом, обсудил все детали и перевёл через мобильное приложение почти 450 тысяч рублей на счёт, принадлежащий физическому лицу, — сообщает МУ МВД России «Братское».
Когда бизнесмен хотел перевести оставшуюся часть, банк заподозрил неладное и заблокировал платёж. Тогда мужчина обратился в полицию.
Полиция предупреждает: в летний период аферисты часто продают технику с большими скидками, аргументируя это снижением спроса, а после получения денег исчезают. Не соглашайтесь на полную предоплату и не переводите средства на личные карты.
Будьте бдительны при покупках в интернете.