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В Братске бизнесмен перевёл 450 тыс рублей мошенникам за несуществующий снегоход

Мужчина нашёл объявление на сайте, обсудил детали и перевёл деньги на карту физлица.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске 49-летний предприниматель попался на уловку интернет-мошенников при покупке снегохода.

— Мужчина обнаружил предложение о продаже техники на профильном сайте, связался с продавцом, обсудил все детали и перевёл через мобильное приложение почти 450 тысяч рублей на счёт, принадлежащий физическому лицу, — сообщает МУ МВД России «Братское».

Когда бизнесмен хотел перевести оставшуюся часть, банк заподозрил неладное и заблокировал платёж. Тогда мужчина обратился в полицию.

Полиция предупреждает: в летний период аферисты часто продают технику с большими скидками, аргументируя это снижением спроса, а после получения денег исчезают. Не соглашайтесь на полную предоплату и не переводите средства на личные карты.

Будьте бдительны при покупках в интернете.