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В центре Иркутска загорелось кафе

Пожар произошел на втором этаже в здании по улице Горького.

Источник: МЧС РФ

В Иркутске тушат пожар в кафе на втором этаже по улице Горького. Об этом сообщили в МЧС.

Пожар случился в двухэтажном здании на улице Горького в центре Иркутска утром 9 июля. В кафе на втором этаже произошло задымление. На место выехали сотрудники МЧС — 22 человека, 7 единиц техники.

Пожар локализовали на площади 20 кв. метров. Работы по тушению продолжаются. Причину возгорания установят дознаватели.

Обошлось без пострадавших.

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