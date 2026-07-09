В центре Иркутска загорелось кафе

В Иркутске тушат пожар в кафе на втором этаже по улице Горького. Об этом сообщили в МЧС.
Пожар случился в двухэтажном здании на улице Горького в центре Иркутска утром 9 июля. В кафе на втором этаже произошло задымление. На место выехали сотрудники МЧС — 22 человека, 7 единиц техники.
Пожар локализовали на площади 20 кв. метров. Работы по тушению продолжаются. Причину возгорания установят дознаватели.
Обошлось без пострадавших.
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