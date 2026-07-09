Пятнадцатилетний подросток утонул на бывшем пляже «Наутилус» в Новосибирске

Компания мальчишек отправилась купаться на бывший пляж «Наутилус». Место это хорошо знакомо горожанам, однако официальный статус пляжа оно давно утратило, и купание там категорически запрещено. Несмотря на это, ребята полезли в воду. В какой-то момент один из подростков начал тонуть. Его пытался вытащить товарищ, но сил не хватило. Тогда мальчик бросился за помощью к отдыхавшей неподалёку женщине, которая немедленно вызвала спасателей.