Пятнадцатилетний подросток утонул на бывшем пляже «Наутилус» в Новосибирске

Компания мальчишек отправилась купаться на бывший пляж «Наутилус». Место это хорошо знакомо горожанам, однако официальный статус пляжа оно давно утратило, и купание там категорически запрещено. Несмотря на это, ребята полезли в воду. В какой-то момент один из подростков начал тонуть. Его пытался вытащить товарищ, но сил не хватило. Тогда мальчик бросился за помощью к отдыхавшей неподалёку женщине, которая немедленно вызвала спасателей.
Экипаж МАСС оперативно прибыл на место, однако к тому моменту подросток уже скрылся под водой. Водолазная группа обнаружила тело в двадцати метрах от берега. Как пояснили специалисты, причиной трагедии стал коварный рельеф дна. На месте происшествия глубина составляла всего восемьдесят сантиметров, после чего начинался резкий обрыв до 1,7 метра. Именно в эту яму и попал ребёнок, не ожидавший столь внезапного перепада.
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