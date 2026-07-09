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Пятнадцатилетний подросток утонул на бывшем пляже «Наутилус» в Новосибирске

Днём 8 июля в Новосибирске произошла трагедия, унёсшая жизнь пятнадцатилетнего подростка. Подробности случившегося рассказали спасатели Муниципальной аварийно-спасательной службы в своём телеграм-канале.

Источник: Reuters

Компания мальчишек отправилась купаться на бывший пляж «Наутилус». Место это хорошо знакомо горожанам, однако официальный статус пляжа оно давно утратило, и купание там категорически запрещено. Несмотря на это, ребята полезли в воду. В какой-то момент один из подростков начал тонуть. Его пытался вытащить товарищ, но сил не хватило. Тогда мальчик бросился за помощью к отдыхавшей неподалёку женщине, которая немедленно вызвала спасателей.

Экипаж МАСС оперативно прибыл на место, однако к тому моменту подросток уже скрылся под водой. Водолазная группа обнаружила тело в двадцати метрах от берега. Как пояснили специалисты, причиной трагедии стал коварный рельеф дна. На месте происшествия глубина составляла всего восемьдесят сантиметров, после чего начинался резкий обрыв до 1,7 метра. Именно в эту яму и попал ребёнок, не ожидавший столь внезапного перепада.

Ранее сообщалось, что избившего медиков новосибирца отправили в СИЗО.