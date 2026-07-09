В Новосибирске задержали двух подозреваемых в сбыте наркотиков

По данным полиции, за один раз фигуранты получали от 300 до 500 граммов синтетических наркотиков. Одного из подозреваемых сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали сразу после того, как он забрал из тайника свёрток с наркотиком массой около двух граммов. По версии следствия, наркотик он должен был передать своему сообщнику.