В Новосибирске задержали двух подозреваемых в сбыте наркотиков

В Новосибирске полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков. По версии следствия, 24-летний и 27-летний жители Ленинского района работали оптовыми курьерами одного из теневых интернет-магазинов.
Как сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области, мужчины нашли предложение о «подработке» в одном из популярных мессенджеров. По указанию анонимного куратора они получали координаты тайников с крупными партиями наркотиков, забирали их, фасовали на более мелкие дозы и оборудовали закладки на территории Новосибирска.
По данным полиции, за один раз фигуранты получали от 300 до 500 граммов синтетических наркотиков. Одного из подозреваемых сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали сразу после того, как он забрал из тайника свёрток с наркотиком массой около двух граммов. По версии следствия, наркотик он должен был передать своему сообщнику.
Второго мужчину задержали на лестничной площадке дома. Во время обыска в его квартире полицейские обнаружили электронные весы, упаковочные материалы и зип-пакеты с наркотиком.
Всего из незаконного оборота изъято около пяти граммов наркотического вещества. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. По решению суда оба фигуранта заключены под стражу. Расследование продолжается.