Промышленный объект загорелся в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА

Промышленный объект загорелся после атаки БПЛА в хуторе Вязники Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram. На месте работают пожарные.
Падение беспилотников также зафиксировано в районе улицы Коломийцева в Ставрополе. Пострадавших нет. Беспилотная опасность продолжает действовать по всему краю, добавил губернатор.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше