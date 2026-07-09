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Промышленный объект загорелся в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА

Промышленный объект загорелся после атаки БПЛА в хуторе Вязники Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram. На месте работают пожарные.

Промышленный объект загорелся после атаки БПЛА в хуторе Вязники Ставропольского края, сообщил губернатор Владимир Владимиров в Telegram. На месте работают пожарные.

Падение беспилотников также зафиксировано в районе улицы Коломийцева в Ставрополе. Пострадавших нет. Беспилотная опасность продолжает действовать по всему краю, добавил губернатор.

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