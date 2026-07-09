На Ставрополье из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории промобъекта

«Также в результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. Работают пожарные. По предварительной информации, пострадавших нет. Угрозы жизни и здоровью людей нет, нет и рисков распространения огня на жилые дома», — написал он в канале в «Максе».
Владимиров также уточнил, что падение обломков БПЛА зафиксировано в районе улицы Коломийцева в Ставрополе. Разрушений и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. Как отметил губернатор, режим беспилотной опасности продолжает действовать на всей территории края.