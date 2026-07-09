За 15 корней краснокнижного женьшеня осудят жителя Приморья

Мужчина отправился в лес и выкопал растения, которые занесены в Красную книгу. Из корней он сделал медовые и спиртовые настойки. Он хранил их у себя дома в поселке Кировский, пока в мае 2025 года к нему не нагрянули сотрудники Пограничного управления ФСБ. Правоохранители обнаружили незаконные запасы и забрали их.