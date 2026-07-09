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За 15 корней краснокнижного женьшеня осудят жителя Приморья

Мужчина выкопал растения для создания напитков.

Источник: Комсомольская правда

В Кировском районе 68-летнего мужчину осудят за незаконный оборот краснокнижных растений. Он выкопал 15 корней женьшеня и приготовил из них настойки. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Мужчина отправился в лес и выкопал растения, которые занесены в Красную книгу. Из корней он сделал медовые и спиртовые настойки. Он хранил их у себя дома в поселке Кировский, пока в мае 2025 года к нему не нагрянули сотрудники Пограничного управления ФСБ. Правоохранители обнаружили незаконные запасы и забрали их.

«Обвиняемый незаконно добыл путем выкапывания из естественной среды 15 корней женьшеня, принадлежащего к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации», — рассказали в Дальнереченской межрайонной прокуратуре.

Материалы уголовного дела направили в суд. За незаконную добычу и хранение ценных растений мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.