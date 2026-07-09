В Омске 11-летний велосипедист попал под машину

11-летний мальчик угодил под машину в Омске, катаясь на велосипеде. ДТП произошло в Октябрьском округе 8 июля в 16:30.
По предварительным данным, 40-летний водитель «Тойоты» в районе дома № 15 по ул. Харьковской не успел среагировать на внезапно появившегося на дороге велосипедиста. Мальчик пересекал проезжую часть в неположенном месте.
В результате несовершеннолетнему велосипедисту понадобилась помощь врачей, сообщили в омской Госавтоинспекции.
С начала лета число несовершеннолетних, попадающих в аварии на велосипедах, питбайках и мотоциклах, уже превысило десяток человек.