Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске 11-летний велосипедист попал под машину

Несовершеннолетний водитель пересекал проезжую часть в неположенном месте.

Источник: Аргументы и факты

11-летний мальчик угодил под машину в Омске, катаясь на велосипеде. ДТП произошло в Октябрьском округе 8 июля в 16:30.

По предварительным данным, 40-летний водитель «Тойоты» в районе дома № 15 по ул. Харьковской не успел среагировать на внезапно появившегося на дороге велосипедиста. Мальчик пересекал проезжую часть в неположенном месте.

В результате несовершеннолетнему велосипедисту понадобилась помощь врачей, сообщили в омской Госавтоинспекции.

С начала лета число несовершеннолетних, попадающих в аварии на велосипедах, питбайках и мотоциклах, уже превысило десяток человек.