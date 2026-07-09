Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 3,8 тысячи

Последствия мощного землетрясения в Венесуэле оказались масштабнее, чем сообщалось ранее. Число погибших в результате стихийного бедствия достигло 3811 человек, десятки тысяч жителей получили травмы или лишились жилья.

Источник: Life.ru

Новые данные озвучил председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире телеканала Venezolana de Televisión. По его словам, в результате катастрофы пострадали 16 740 человек, ещё 17 907 жителей остались без крова.

Полностью разрушены 190 зданий, ещё 856 объектов получили серьёзные повреждения. Спасательные службы продолжают ликвидировать последствия стихии: из-под завалов и опасных зон удалось спасти более 6,4 тысячи человек.

Кроме того, медицинскую помощь получили почти 27,4 тысячи жителей. Власти сообщили, что помощь уже оказана более чем 86 тысячам семей, пострадавшим передали свыше 9,6 тысячи тонн продуктов питания.

Землетрясение произошло вечером 24 июня. В Венесуэле зафиксировали две мощные серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5, их эпицентры находились в штате Яракуй примерно в 10 километрах друг от друга.

Ранее Life.ru писал, что Венесуэла поблагодарила Россию за помощь после разрушительного землетрясения. Министр иностранных дел страны Иван Хиль заявил, что Каракас высоко оценил гуманитарную поддержку, оказанную российской стороной после катастрофы. В Венесуэлу доставили необходимые грузы, а также прибыли специалисты санитарно-эпидемиологического контроля.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше