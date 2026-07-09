Спасатели эвакуируют жителей из красноярских Солонцов после разлива реки Кача

Накануне, 8 июля, специалисты Красноярского поисково-спасательного отряда выезжали в поселок Солонцы, где из-за подъема уровня воды в реке Кача произошло подтопление жилых домов и участков. В учреждении сообщили, что ночью они эвакуировали из опасной зоны двух женщин и ребенка, а сегодня утром — мужчину.