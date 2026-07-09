При атаке БПЛА на Ставрополь загорелся промобъект в хуторе Вязники

В окрестностях Ставрополя отражают атаку вражеских беспилотников, зафиксировано падение обломков в районе улицы Коломийцева в краевом центре. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
По оперативным данным, разрушений и пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. Также в результате налета произошло возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. По предварительной информации, пострадавших нет, угрозы жизни и здоровью людей нет, рисков распространения огня на жилые дома также нет.
Беспилотная опасность продолжает действовать по всему краю. Губернатор призвал жителей быть бдительными и в экстренных ситуациях обращаться по телефону 112, говорится в сообщении.
8 июля в пресс-службе правительства Татарстана сообщили, что несколько предприятий в Нижнекамске получили повреждения в результате атаки украинской армии на город. При налете беспилотников пострадали несколько человек, у них легкие травмы. Раненым оказали необходимую медицинскую помощь.