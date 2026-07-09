В Якутии зарегистрировали 56 действующих лесных пожаров

В Республике Саха (Якутия) на начало суток продолжают действовать 56 лесных пожаров общей площадью 32 265 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
По данным властей, работы по тушению ведутся на 16 очагах общей площадью 5 942 гектара. Возгорания ликвидируют в Алданском, Ленском, Нерюнгринском, Жиганском, Мирнинском, Олекминском, Таттинском, Сунтарском, Хангаласском и Среднеколымском районах. В борьбе с огнем задействованы 682 человека и 15 единиц техники.
За минувшие сутки удалось ликвидировать 10 лесных пожаров, площадь которых составила 1 878 гектаров. Очаги были потушены в Томпонском, Эвено-Бытантайском, Жиганском, Усть-Майском, Среднеколымском и Хангаласском районах.
Еще 40 лесных пожаров общей площадью более 26 тысяч гектаров продолжают действовать в удаленной труднодоступной местности, входящей в зону контроля.
Для наблюдения за лесопожарной обстановкой запланировано использование 18 воздушных судов, которые будут работать в 22 лесничествах. Кроме того, пять вертолетов Ми-8 привлекут для тушения возгораний и доставки специалистов и оборудования. Наземный мониторинг организован на территории 24 лесничеств. По информации региональных властей, оперативность тушения пожаров в настоящее время составляет 93%.
Особый противопожарный режим сохраняется в 16 муниципальных районах республики. Режим чрезвычайной ситуации в лесах действует в Жиганском и Таттинском районах. Одновременно рассматривается вопрос о введении режима ЧС на всей территории Якутии.
С начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда зарегистрировано 265 лесных пожаров, общая площадь, пройденная огнем, достигла 56 233 гектаров. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 157 возгораний на площади 53 988,45 гектара.
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