В Якутии зарегистрировали 56 действующих лесных пожаров

Для наблюдения за лесопожарной обстановкой запланировано использование 18 воздушных судов, которые будут работать в 22 лесничествах. Кроме того, пять вертолетов Ми-8 привлекут для тушения возгораний и доставки специалистов и оборудования. Наземный мониторинг организован на территории 24 лесничеств. По информации региональных властей, оперативность тушения пожаров в настоящее время составляет 93%.