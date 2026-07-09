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33-этажный небоскрёб в центре Нью-Йорка укрепляют после частичного обрушения

Частично обрушившийся аварийный небоскрёб в центре Нью-Йорка находится в стабильном состоянии. Строители уже начали работы по восстановлению повреждённых этажей. Об этом сообщили в Департаменте строительства города.

Источник: Life.ru

«Мы наблюдали за зданием в течение многих часов и не заметили никакого движения [конструкции]. Cитуация остаётся стабильной», — заявил комиссар Департамента строительства Ахмед Тигани.

По его словам, рабочие уже завезли на объект материалы для укрепления повреждённых этажей. В ближайшее время аналогичные ремонтные работы начнутся на остальных участках здания.

Напомним, в центре Нью-Йорка произошло частичное обрушение конструкций 33-этажного небоскрёба. ЧП случилось в бывшем офисе фармакологической компании Pfizer, который сейчас перестраивают в жилой комплекс. Обрушились этажи с 26-го по 21-й.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.