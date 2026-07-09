В Красноярске спасатели эвакуируют людей из-за разлива Качи

Ситуация потребовала немедленной эвакуации жителей. Используя плавсредства, ночью специалисты транспортировали из зоны бедствия двух женщин и ребенка. Сегодня утром спасательная операция продолжилась: из опасной зоны был извлечен еще один мужчина.