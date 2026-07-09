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В Красноярске спасатели эвакуируют людей из-за разлива Качи

Затоплены подворья в Солонцах и самом городе.

В Красноярском крае введен режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в реке Кача.

В ночь на 8 июля спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда выезжали в поселок Солонцы, где оказались подтоплены частные подворья.

Ситуация потребовала немедленной эвакуации жителей. Используя плавсредства, ночью специалисты транспортировали из зоны бедствия двух женщин и ребенка. Сегодня утром спасательная операция продолжилась: из опасной зоны был извлечен еще один мужчина.

Вторую точку работы краевые спасатели отрабатывали непосредственно в черте города. На улице Эвенкийской, расположенной на берегу реки, вода затопила частный жилой дом. Утром оттуда на лодке был эвакуирован 77-летний хозяин участка. Мужчину передали с рук на руки прибывшим родственникам.

По данным властей, ситуация с паводком находится на особом контроле краевых и муниципальных служб. Специалисты продолжают непрерывный мониторинг уровня воды в реке Кача. Краевые спасатели приведены в состояние полной готовности и готовы оперативно реагировать на любые изменения паводковой обстановки.