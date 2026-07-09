В Ленинградской области сбили беспилотник

Один БПЛА сбили в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Пострадавших и разрушений нет. В регионе отменили режим беспилотной опасности.
Господин Дрозденко предупредил об угрозе атаки БПЛА в 2:45 мск. В области понижали скорость мобильного интернета.
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