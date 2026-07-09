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Пилот выпал из самолета, доверив управление студентке

Инструктор выпал из самолета, передав управление 22-летней студентке.

Источник: Аргументы и факты

В ходе учебного полета неподалеку от Толедо в Аргентине инструктор выпал из самолета Cessna C-150, временно передав управление 22-летней студентке.

Девушка оперативно сообщила о происшествии и, несмотря на стресс, грамотно произвела посадку воздушного судна в ближайшем аэропорту.

Как сообщает издание Daily Mail, представители летной школы отметили, что "несмотря на шок, студентка проявила профессионализм, обеспечив безопасную и корректную посадку самолета.

Спустя примерно 20 минут тело инструктора было обнаружено в поле. На данный момент следствие рассматривает несколько версий происшествия. Коллеги погибшего отзываются о нем как о спокойном и уравновешенном человеке.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке потерпел крушение гидросамолёт с пассажирами.