Пилот выпал из самолета, доверив управление студентке

В ходе учебного полета неподалеку от Толедо в Аргентине инструктор выпал из самолета Cessna C-150, временно передав управление 22-летней студентке.
Девушка оперативно сообщила о происшествии и, несмотря на стресс, грамотно произвела посадку воздушного судна в ближайшем аэропорту.
Как сообщает издание Daily Mail, представители летной школы отметили, что "несмотря на шок, студентка проявила профессионализм, обеспечив безопасную и корректную посадку самолета.
Спустя примерно 20 минут тело инструктора было обнаружено в поле. На данный момент следствие рассматривает несколько версий происшествия. Коллеги погибшего отзываются о нем как о спокойном и уравновешенном человеке.
Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке потерпел крушение гидросамолёт с пассажирами.