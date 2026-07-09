Двое мальчиков упали в Каму на набережной Перми

Двое детей упали в Каму на набережной в Перми, сообщает Properm.ru.
Инцидент произошёл вечером 8 июля. Мальчики бегали по плитам, поскользнулись и упали в реку. Самостоятельно выбраться на берег не смогли, так как мешала скользкая поверхность. На помощь пришли прохожие, оказавшиеся рядом, и вытащили мальчиков из воды. Получили ли дети травмы неизвестно.
Напомним, 3 июля в селе Кын Лысьвенского округа произошла трагедия. Две женщины 45 и 46 лет во время сплава по реке Чусовой решили забраться на скалу, чтобы сделать фотографию. Одна из них сорвалась и упала в воду, получив смертельную травму. Её знакомая попыталась помочь, но тоже сорвалась. Подробнее читайте в материале сайта perm.aif.ru.