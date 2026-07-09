Двое мальчиков упали в Каму на набережной Перми

Напомним, 3 июля в селе Кын Лысьвенского округа произошла трагедия. Две женщины 45 и 46 лет во время сплава по реке Чусовой решили забраться на скалу, чтобы сделать фотографию. Одна из них сорвалась и упала в воду, получив смертельную травму. Её знакомая попыталась помочь, но тоже сорвалась. Подробнее читайте в материале сайта perm.aif.ru.