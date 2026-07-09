В Тверской области после атаки БПЛА загорелся резервуар нефтебазы

В Твери отразили атаку БПЛА. На одном из резервуаров «Тверской нефтебазы» произошел пожар, сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.
На месте развернут оперштаб, туда прибыл сам господин Королев. Возгорание локализовано, его площадь не уточняется. По предварительным данным, никто не пострадал.
«Координируем мероприятия по ликвидации последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта», — уточнил врио губернатора.
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