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После атаки БПЛА ВСУ в Тверской области загорелся резервуар нефтебазы

В Тверской области после отражения атаки украинских беспилотников ночью 9 июля произошло возгорание на территории предприятия «Тверская нефтебаза». О пожаре сообщил врио губернатора региона Виталий Королёв.

По его словам, в результате работы систем противовоздушной обороны обломки беспилотника привели к возгоранию одного из резервуаров предприятия в Твери.

«Работаю на месте. Штаб развёрнут. Координируем мероприятия по ликвидации последствий происшествия и обеспечению дальнейшей безопасности объекта», — написал Королёв.

Глава региона отметил, что на месте происшествия работают оперативные службы. Специалисты занимаются ликвидацией последствий и обеспечением безопасности объекта. Информация о масштабах повреждений и возможных последствиях уточняется.

Ранее Life.ru писал, что после атаки украинских беспилотников загорелась территория промышленного объекта под Ставрополем. По предварительным данным, пожар произошёл в районе хутора Вязники Шпаковского округа. На месте работают экстренные службы, информации о пострадавших не поступало.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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