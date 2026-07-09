Огонь дошел до резервуаров с горючими материалами на заводе в Ставрополье

Пожар на промышленном предприятии в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края усилился. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем канале в «Максе», огонь дошел до резервуаров с горючими материалами.
На место ЧП направляются дополнительные пожарные расчеты. В целях безопасности принято решение эвакуировать жителей домов близлежащей улицы, организованы пункты временного размещения, написал глава региона.
Возгорание на объекте произошло в четверг в результате атаки украинского беспилотника. Владимиров уточнил, что регулярно получает информацию от главы округа Игоря Серова, при необходимости будет оказана вся помощь.
Информации о пострадавших пока не поступало. Обстоятельства возгорания и масштабы повреждений устанавливаются.