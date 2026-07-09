Трагедия на отдыхе в Бурабае: 22-летняя астанчанка насмерть разбилась на квадроцикле

Смертельное ДТП произошло 7 июля 2026 года на участке автодороги между поселками Зеленый Бор и Бурабай.
По предварительным данным, 22-летняя жительница Астаны, управляя квадроциклом, допустила опрокидывание транспортного средства.
«От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Пассажирка квадроцикла — жительница столицы 2007 года рождения — обратилась за медицинской помощью». Пресс-служба ДП Акмолинской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Теперь полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе проверяют деятельность пункта проката квадроциклов, соблюдение требований безопасности при предоставлении мототехники в аренду, а также другие возможные причины, приведшие к трагедии.
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Публикация от Кокшетау. Акмолинская область. Новости. Реклама (@sinegor.kz).
Департамент полиции призывает жителей и гостей региона строго соблюдать правила безопасности при эксплуатации квадроциклов и другой мототехники:
«Перед поездкой необходимо убедиться в исправности транспортного средства, использовать защитную экипировку, не превышать безопасную скорость и не пренебрегать установленными требованиями».
Также мы уже рассказывали, что утром 7 июля возле села Белый Бом в Республике Алтай четверо казахстанцев пострадали при опрокидывании машины.