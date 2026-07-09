Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трагедия на отдыхе в Бурабае: 22-летняя астанчанка насмерть разбилась на квадроцикле

В Бурабае насмерть перевернулась 22-летняя казахстанка на арендованном квадроцикле, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Смертельное ДТП произошло 7 июля 2026 года на участке автодороги между поселками Зеленый Бор и Бурабай.

По предварительным данным, 22-летняя жительница Астаны, управляя квадроциклом, допустила опрокидывание транспортного средства.

«От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Пассажирка квадроцикла — жительница столицы 2007 года рождения — обратилась за медицинской помощью». Пресс-служба ДП Акмолинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теперь полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе проверяют деятельность пункта проката квадроциклов, соблюдение требований безопасности при предоставлении мототехники в аренду, а также другие возможные причины, приведшие к трагедии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram.

Публикация от Кокшетау. Акмолинская область. Новости. Реклама (@sinegor.kz).

Департамент полиции призывает жителей и гостей региона строго соблюдать правила безопасности при эксплуатации квадроциклов и другой мототехники:

«Перед поездкой необходимо убедиться в исправности транспортного средства, использовать защитную экипировку, не превышать безопасную скорость и не пренебрегать установленными требованиями».

Также мы уже рассказывали, что утром 7 июля возле села Белый Бом в Республике Алтай четверо казахстанцев пострадали при опрокидывании машины.