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Под Ростовом при атаке беспилотников в ночь на 9 июля были повреждены два танкера

В Ростовской области в ночь на 9 июля сбили около 20 дронов.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область в ночь на 9 июля вновь подверглась атаке БПЛА. Наши ПВО уничтожили более двадцати беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. К сожалению, без последствий не обошлось.

В акватории Таганрогского залива дроны повторно атаковали два танкера. Оба судна получили механические повреждения, из-за чего на них начался пожар. К настоящему моменту на одном из танкеров возгорание уже полностью потушено, а на втором ликвидация огня еще продолжается. Экипажи обоих гражданских судов оперативно эвакуировали, никто из людей не пострадал. Данные о происшествии продолжают поступать.

В Азовском районе из-за падения фрагментов сбитого БПЛА загорелся камыш в районе карьера. Очаг возгорания находится на значительном удалении от жилых домов, на месте происшествия работают пожарные подразделения.

Помимо Азовского района, ликвидация беспилотников также происходила над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Гуково, а также в границах Неклиновского и Чертковского районов.

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