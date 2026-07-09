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Мама Цомартовой посетила место, где бесследно исчезла дочь

Мать бесследно исчезнувшей Анны Цомартовой Диана Цомартова вновь приехала в Дагестан и посетила место, где более двух лет назад в последний раз видели ее дочь. По словам женщины, во время прогулки по маршруту у нее возникло ощущение, что девушку похитили и удерживают против ее воли.

Мать бесследно исчезнувшей Анны Цомартовой Диана Цомартова вновь приехала в Дагестан и посетила место, где более двух лет назад в последний раз видели ее дочь. По словам женщины, во время прогулки по маршруту у нее возникло ощущение, что девушку похитили и удерживают против ее воли.

— Я была на улице Джами, когда меня охватило чувство, что Аню похитили и удерживают силой. Я не знаю, откуда оно возникло, но вот так, — поделилась Диана Цомартова в личном блоге.

Анна Цомартова пропала 10 февраля 2024 года после соревнований в Дагестане. По данным семьи, 22-летняя девушка прошла через закрытую береговую линию рядом с санаторием ФСБ, после чего около 40 минут находилась на территории, относящейся к пограничному управлению ФСБ. С наступлением темноты она бесследно исчезла.

После исчезновения рассматривались версии несчастного случая и убийства, а спасатели в течение месяца обследовали акваторию, однако следов девушки обнаружить не удалось. Позже было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое затем передали в центральный аппарат СК России. Несмотря на многочисленные поиски и сообщения о похожих на Анну девушках за границей, ее местонахождение до сих пор остается неизвестным.

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