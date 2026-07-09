Мама Цомартовой посетила место, где бесследно исчезла дочь

После исчезновения рассматривались версии несчастного случая и убийства, а спасатели в течение месяца обследовали акваторию, однако следов девушки обнаружить не удалось. Позже было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое затем передали в центральный аппарат СК России. Несмотря на многочисленные поиски и сообщения о похожих на Анну девушках за границей, ее местонахождение до сих пор остается неизвестным.