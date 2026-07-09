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Минобороны: За ночь над регионами РФ сбиты 73 украинских БПЛА

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 73 украинских беспилотника над регионами страны и акваторией Азовского моря. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в Минобороны России.

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 73 украинских беспилотника над регионами страны и акваторией Азовского моря. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в Минобороны России.

— В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — заявили в ведомстве.

По данным министерства в Telegram-канале, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской и Ростовской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Азовского моря.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон Вооруженных сил Украины атаковал рейсовый пассажирский автобус, ехавший из Краснодара в Мелитополь. По его словам, инцидент произошел на дороге Приморского муниципального округа. Пассажиры успели покинуть транспорт, пострадавших нет.

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