В челябинском посёлке из-за удара молнии вспыхнул дом

Сообщение о пожаре в доме на улице Новой поступило в систему 112 вечером 8 июля. По словам заявителя, в крышу здания ударила молния.
Из-за особенностей конструкции дома и скрытого распространения огня пожарным пришлось использовать автолестницу и вскрывать кровлю, чтобы добраться до очага возгорания и потушить пожар.
На месте работали 24 сотрудника Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и шесть единиц техники.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
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