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В челябинском посёлке из-за удара молнии вспыхнул дом

Вечером 8 июля в челябинском посёлке Западный вспыхнул двухэтажный жилой дом с мансардой. Причиной пожара мог стать удар молнии. Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Источник: МЧС РФ

Сообщение о пожаре в доме на улице Новой поступило в систему 112 вечером 8 июля. По словам заявителя, в крышу здания ударила молния.

Из-за особенностей конструкции дома и скрытого распространения огня пожарным пришлось использовать автолестницу и вскрывать кровлю, чтобы добраться до очага возгорания и потушить пожар.

На месте работали 24 сотрудника Челябинского пожарно-спасательного гарнизона и шесть единиц техники.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

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