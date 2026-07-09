Уехавшая в путешествие за 700 км мать призналась в убийстве дочки из-за обиды

Жительницу Ачинска подозревают в жестокой расправе над собственной пятилетней дочерью.
Страшная трагедия всколыхнула Красноярский край, когда у железнодорожных путей волонтеры нашли тело ребенка. Девочка пропала в Ачинске вместе с матерью в конце июня. Они якобы пошли в магазин. Спустя несколько дней после страшной находки женщину объявили в федеральный розыск. Поиски велись в том числе в соседних регионах.
В результате женщину нашли в 700 километрах от Красноярска, куда она автостопом добралась из Ачинска. После расправы над ребенком, в чем женщина уже призналась, она уехала в Новосибирск. Побывала в Томске. Все «на попутках».
Женщина ушла из дома с дочерью 27 июня, а тело малышки поисковики обнаружили лишь 5 июля. Через два дня мать ребенка задержали полицейские в одним из торговых центров Новосибирска, распознав при помощи системы FindFace.
На допросе женщина заявила, что пошла на преступление из-за обиды. Она также упоминала мужа. Видимо, проблемы с супругом она перенесла и на ребенка.
«В ходе допроса фигурантка полностью признала вину в содеянном и пояснила, что мотивом совершения преступления стали личные неприязненные отношения, в том числе к супругу», — отметили в СК.
Как передает ngs24.ru, в Сети также обсуждается версия побега женщины с ребенком «из-за страха перед мужем». Некоторые знакомые отметили, что мужчина проявлял себя «если не агрессивно, но вспыльчиво». Отмечается также, что у пары почти не было друзей.
Известно, что у женщины «были с проблемы с памятью и могло резко меняться настроение». Это подтвердили следователи. Жесткого обращения с ребенком на людях замечено не было.
Вместе с тем, как передает KP.RU, женщина страдала психическим заболеванием. Знакомые семьи рассказывали, что еще в школе за ней замечали «странности». По делу (заведено по статье «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») назначена судебно-психиатрическая экспертиза.