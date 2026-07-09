В Иркутске из желудка ребенка извлекли 28 магнитов

В июне в приёмный покой поступил мальчик с рвотой и болью в животе. Родители рассказали, что он проглотил несколько магнитов от конструктора. Рентген показал множественные инородные тела в ЖКТ, и ребёнка экстренно прооперировали. Врач-эндоскопист Тамара Барданова во время процедуры удалила из желудка и двенадцатиперстной кишки 28 неодимовых магнитов размером до 4 см. К счастью, органы не пострадали, и уже на следующий день мальчика выписали домой.