В Иркутске из желудка ребенка извлекли 28 магнитов

В Ивано-Матренинской больнице из желудка ребёнка извлекли 28 магнитов. Об этом сообщили в соцсетях медучреждения.
В июне в приёмный покой поступил мальчик с рвотой и болью в животе. Родители рассказали, что он проглотил несколько магнитов от конструктора. Рентген показал множественные инородные тела в ЖКТ, и ребёнка экстренно прооперировали. Врач-эндоскопист Тамара Барданова во время процедуры удалила из желудка и двенадцатиперстной кишки 28 неодимовых магнитов размером до 4 см. К счастью, органы не пострадали, и уже на следующий день мальчика выписали домой.
Заведующий отделением эндоскопии Николай Михайлов предупреждает, что магниты в кишечнике притягиваются друг к другу через стенки, сдавливают ткани и могут вызвать перфорацию, перитонит и даже летальный исход. При подозрении на проглатывание нельзя вызывать рвоту или давать слабительное. Нужно срочно делать рентген и обращаться к хирургу. Эта история завершилась благополучно, но врачи призывают родителей быть предельно внимательными. Ведь цена ошибки — жизнь ребёнка.