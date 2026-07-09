Правила учета тепловой энергии: внесены изменения

В частности, вводится в действие с 12 июля 2026 года понятие в следующей редакции:

единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом — цифровая система уполномоченного органа, предназначенная для сбора, обработки, мониторинга и анализа данных топливно-энергетического комплекса в сфере теплоэнергетики посредством информационного взаимодействия субъектов теплоснабжения с уполномоченным органом и иными государственными органами.