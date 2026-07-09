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Силы ПВО за ночь сбили над Россией 73 БПЛА

В период с 20:00 мск 8 июля до 7:00 9 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 73 беспилотника самолетного типа над 12 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской и Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

В период с 20:00 мск 8 июля до 7:00 9 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 73 беспилотника самолетного типа над 12 российскими регионами, сообщило Минобороны РФ. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской и Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Азовского моря.

В Ростовской области уничтожено более 20 дронов в городах Ростов-на-Дону, Таганрог и Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах. В Таганрогском заливе снова атакованы два танкера, они получили «механические повреждения». На обоих произошел пожар, один уже потушен. Экипажи танкеров эвакуированы. В Тверской области после атаки БПЛА загорелся резервуар нефтебазы. В Ленинградской области сбили один беспилотник, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.

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