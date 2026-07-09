Силы ПВО за ночь сбили над Россией 73 БПЛА

В Ростовской области уничтожено более 20 дронов в городах Ростов-на-Дону, Таганрог и Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах. В Таганрогском заливе снова атакованы два танкера, они получили «механические повреждения». На обоих произошел пожар, один уже потушен. Экипажи танкеров эвакуированы. В Тверской области после атаки БПЛА загорелся резервуар нефтебазы. В Ленинградской области сбили один беспилотник, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.