К поиску пропавшего вертолёта в Приморье подключили спасателей из Находки и тяжёлую технику

К поиску пропавшего вертолёта Robinson R44 в Тернейском округе подключены дополнительные силы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.
«Сегодня утром для усиления поисково-спасательной группировки к месту проведения поисков в н. п. Светлая прибыла группа спасателей МЧС России из г. Находка и две единицы тяжелой техники», — говорится в сообщении.
Из-за неблагоприятных погодных условий вертолёт Ми-8 МЧС с кинологами и спасателями пока остаётся на земле в аэропорту Светлой, ожидая возможности вылета в зону поиска.
Операция ведётся в сложных условиях — в труднодоступной гористой местности. Координацию работ осуществляет Росавиация. Ситуация находится на постоянном контроле Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
«Будем искать, пока не найдём»: министр ГОЧС Приморья о поисках пропавшего вертолёта.
Родственники настаивают на максимальных усилиях.
Напомним, воздушное судно пропало 21 июня во время выполнения полёта по мониторингу лесопожарной обстановки. На борту находились два человека. Аварийный радиомаяк не подал сигнала.
Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что в ходе проведения воздушной разведки в 12 километрах северо-западнее н. п. Светлая были зафиксированы помехи в радиосигнале, которые указывают на возможное место нахождение пропавшего вертолёта. Позже стало известно, что к операции привлечены наиболее опытные спасатели — в том числе те, кто умеет выполнять десантирование в горную местность с использованием альпинистского снаряжения. Отсутствие сигналов может объясняться несколькими причинами: маяки могли быть повреждены при ударе настолько, что перестали работать; либо вертолёт упал в акваторию Японского моря на значительную глубину, сквозь которую радиосигнал не проходит.