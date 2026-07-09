Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шелехове полиция разыскивает двух мошенниц за кражу 200 тысяч рублей под видом снятия порчи

Полицейские в Шелеховском районе возбудили уголовное дело о мошенничестве. Жертвой обмана стала местная пенсионерка, у которой похитили все накопления. На улице к ней обратилась смуглая женщина. В ходе разговора она убедила пенсионерку, что на ее семье лежит проклятие, и пообещала бесплатно избавить дочь пожилой женщины от алкогольной зависимости.

Источник: ТК Город

Для проведения ритуала потребовались фотография, яйцо и все наличные деньги. Пенсионерка вынесла из дома более 200 тысяч рублей, которые завернула в носок. В кустах возле дома лжецелительница вместе со своей сообщницей провела обряд с использованием земли. Во время манипуляций она незаметно подменила сверток с деньгами на аналогичный, наполненный бумагой. Обман вскрылся, когда потерпевшая решила проверить сверток.

Оперативники изучили записи камер наблюдения и установили внешность подозреваемых. Полиция просит жителей региона помочь в розыске женщин и при наличии информации обратиться в дежурную часть в Шелехове.