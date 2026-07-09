В Шелехове полиция разыскивает двух мошенниц за кражу 200 тысяч рублей под видом снятия порчи

Для проведения ритуала потребовались фотография, яйцо и все наличные деньги. Пенсионерка вынесла из дома более 200 тысяч рублей, которые завернула в носок. В кустах возле дома лжецелительница вместе со своей сообщницей провела обряд с использованием земли. Во время манипуляций она незаметно подменила сверток с деньгами на аналогичный, наполненный бумагой. Обман вскрылся, когда потерпевшая решила проверить сверток.