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В Таганрогском заливе БПЛА атаковали два танкера

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что два танкера получили механические повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Таганрогском заливе. Возникло возгорание, пострадавших нет.

Источник: РИА "Новости"

«В Таганрогском заливе БПЛА вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения. Пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов — процесс продолжается, на втором — возникшее возгорание полностью ликвидировано», — написал он в своем канале в «Максе».

Как уточнил Слюсарь, за ночь в Ростовской области уничтожено более 20 беспилотников. В Азовском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся камыш в карьере, расположенном вдали от населенного пункта. На месте работают специалисты противопожарной службы.

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