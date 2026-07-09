В Таганрогском заливе БПЛА атаковали два танкера

«В Таганрогском заливе БПЛА вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения. Пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов — процесс продолжается, на втором — возникшее возгорание полностью ликвидировано», — написал он в своем канале в «Максе».
Как уточнил Слюсарь, за ночь в Ростовской области уничтожено более 20 беспилотников. В Азовском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся камыш в карьере, расположенном вдали от населенного пункта. На месте работают специалисты противопожарной службы.