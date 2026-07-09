В Таганрогском заливе БПЛА атаковали два танкера. Из-за пожара моряки эвакуированы

В акватории Таганрогского залива ночью 9 июля украинские беспилотники атаковали нефтеналивные суда. Механические повреждения получили два танкера.
Отметим, что это уже вторая атака танкеров с начала недели.
Как сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь, пострадавших среди моряков нет, однако спасателям пришлось эвакуировать экипажи, так как танкеры загорелись.
«На одном из судов — процесс продолжается, на втором — возникшее возгорание полностью ликвидировано», — уточнил губернатор.
Кроме того, в Азовском районе после падения обломков БПЛА загорелись заросли камыша в карьере вдали от населенного пункта. С огнем борются специалисты противопожарной службы.
В ходе отражения воздушной атаки зенитчиками сбито 20 БПЛА противника в Ростове-на-Дону, Таганроге и Гуково, а также в Чертковском, Азовском и Неклиновском районах.
Всего силами ПВО ночью 9 июля над регионами России перехвачено 73 беспилотника самолетного типа.