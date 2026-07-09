Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганрогском заливе БПЛА атаковали два танкера. Из-за пожара моряки эвакуированы

В акватории Таганрогского залива ночью 9 июля украинские беспилотники атаковали нефтеналивные суда. Механические повреждения получили два танкера.

Источник: "Российская газета"

В акватории Таганрогского залива ночью 9 июля украинские беспилотники атаковали нефтеналивные суда. Механические повреждения получили два танкера.

Отметим, что это уже вторая атака танкеров с начала недели.

Как сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь, пострадавших среди моряков нет, однако спасателям пришлось эвакуировать экипажи, так как танкеры загорелись.

«На одном из судов — процесс продолжается, на втором — возникшее возгорание полностью ликвидировано», — уточнил губернатор.

Кроме того, в Азовском районе после падения обломков БПЛА загорелись заросли камыша в карьере вдали от населенного пункта. С огнем борются специалисты противопожарной службы.

В ходе отражения воздушной атаки зенитчиками сбито 20 БПЛА противника в Ростове-на-Дону, Таганроге и Гуково, а также в Чертковском, Азовском и Неклиновском районах.

Всего силами ПВО ночью 9 июля над регионами России перехвачено 73 беспилотника самолетного типа.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше