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Два танкера получили повреждения при атаке БПЛА в Ростовской области

В Ростовской области ночью 9 июля отразили масштабную атаку украинских беспилотников, однако без последствий не обошлось. После налёта БПЛА повреждения получили два танкера в Таганрогском заливе.

Источник: Life.ru

Губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО уничтожили более двух десятков воздушных целей. Беспилотники были сбиты над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах.

«В Таганрогском заливе БПЛА вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения. Пострадавших нет. Экипажи танкеров эвакуированы», — написал глава региона.

По словам Слюсаря, после попадания беспилотников на судах произошло возгорание. На одном из танкеров пожар продолжают тушить, на втором возгорание уже полностью ликвидировали.

Информация о характере повреждений и дальнейших последствиях происшествия уточняется. Специалисты продолжают работать на месте.

Ранее Life.ru писал, что после атаки украинских БПЛА загорелась территория промышленного объекта под Ставрополем. Пожар произошёл в районе хутора Вязники Шпаковского округа, где на месте работали экстренные службы. Позднее возгорание перекинулось на резервуары с горючим.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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