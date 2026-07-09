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Водитель и пассажиры легковушки погибли при лобовом ДТП с «КамАЗом» на трассе под Тверью

В Вышневолоцком муниципальном округе Тверской области на 291-м километре трассы М-10 «Россия» произошло смертельное ДТП.

В Вышневолоцком муниципальном округе Тверской области на 291-м километре трассы М-10 «Россия» произошло смертельное ДТП. В результате аварии погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «КамАЗ». В легковушке находились водитель и три пассажира — все они погибли на месте.

Среди погибших — двое детей: 14-летняя девочка и 4-летний мальчик. Информации о пострадавших в «КамАЗе» не приводится.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Трасса М-10 «Россия» связывает Москву с Санкт-Петербургом и является одной из самых загруженных федеральных дорог. В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.