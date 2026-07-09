Четыре человека погибли в ДТП на трассе М-10 «Россия» в Тверской области

— В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля «Хендай Солярис», из которых двое детей — девочка в возрасте 14 лет и мальчик в возрасте четырех лет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства происшествия устанавливаются, — написали в канале ведомства в мессенджере МАКС.