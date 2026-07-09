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Четыре человека погибли в ДТП на трассе М-10 «Россия» в Тверской области

В Вышневолоцком округе Тверской области водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом», в результате чего погибли водитель иномарки и три пассажира, включая двоих детей. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В Вышневолоцком округе Тверской области водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и столкнулся с «КамАЗом», в результате чего погибли водитель иномарки и три пассажира, включая двоих детей. Об этом в четверг, 9 июля, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Авария произошла на 291-м километре дороги М-10 «Россия».

— В результате ДТП погибли водитель и три пассажира автомобиля «Хендай Солярис», из которых двое детей — девочка в возрасте 14 лет и мальчик в возрасте четырех лет. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства происшествия устанавливаются, — написали в канале ведомства в мессенджере МАКС.

Вечером 10 июня пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 81, выехал на тротуар, сбил нескольких пешеходов и врезался в храм Большой Златоуст в центре Екатеринбурга. В результате происшествия погибли трое взрослых и один ребенок, а также еще четверо пострадали.