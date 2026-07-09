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Резервуар нефтебазы загорелся при отражении атаки БПЛА в Твери

В Твери после отражения атаки беспилотников произошло возгорание одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза». Об этом в четверг, 9 июля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

В Твери после отражения атаки беспилотников произошло возгорание одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза». Об этом в четверг, 9 июля, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

— Возгорание локализовано. По предварительной информации, пострадавших нет, — заявил глава региона.

По словам Королева, на месте происшествия развернут оперативный штаб. Власти координируют работы по ликвидации последствий и принимают меры для обеспечения безопасности объекта.

Врио губернатора также сообщил в МАКС, что лично находится на территории нефтебазы и контролирует ход аварийно-восстановительных работ.

8 июля в пресс-службе правительства Татарстана сообщили, что несколько предприятий в Нижнекамске получили повреждения в результате атаки украинской армии на город. При налете беспилотников пострадали несколько человек, у них легкие травмы. Раненым оказали необходимую медицинскую помощь.

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