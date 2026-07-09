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Силы ПВО за ночь уничтожили 73 украинских БПЛА над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотника. Дроны были сбиты над несколькими регионами страны, а также над акваторией Азовского моря.

Источник: Life.ru

Как сообщили в Минобороны России, атака продолжалась с вечера 8 июля до утра 9 июля. За это время дежурные расчёты ПВО обнаружили и уничтожили беспилотники самолётного типа.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 8 июля текущего года до 07:00 мск 9 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — сообщили в российском военном ведомстве.

По данным Минобороны, воздушные цели были поражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, а также над Азовским морем.

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области при отражении атаки БПЛА было уничтожено более двух десятков воздушных целей. По словам губернатора Юрия Слюсаря, без последствий на земле не обошлось — были повреждены два танкера в Таганрогском заливе. Экипажи судов эвакуировали, пострадавших нет. Специалисты продолжают оценивать ущерб и ликвидировать последствия происшествия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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