В РДКБ вернули к жизни ребенка, получившего 60% ожогов при атаке БПЛА

Специалисты Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава РФ вернули к жизни шестилетнего мальчика, пострадавшего в результате атаки украинского беспилотника в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе медучреждения, передает РИА Новости.
Трагедия произошла в ноябре 2025 года в селе Драгунском, где дрон атаковал жилой дом. Мальчик получил глубокие ожоги третьей степени, покрывшие более 60% поверхности тела. Серьезно пострадали голова, спина, грудная клетка и руки, неповрежденными остались только ноги. В Москву ребенка доставили в крайне тяжелом состоянии.
Борьба за жизнь малыша длилась полгода. Врачи провели более 20 сложнейших операций по забору и пересадке кожных трансплантатов. Благодаря комплексной реабилитации в РДКБ и детском центре «Кораблик» медикам удалось полностью восстановить кожный покров и сохранить функции сильно поврежденных кистей рук и пальцев.
Сейчас ребенок уже дома. Он вернулся к активной жизни: сам ходит, играет и бегает. В сентябре мальчик продолжит реабилитацию, а в будущем ему предстоят плановые пластические операции по коррекции рубцов.
Напомним, днем ранее, 8 июля, украинский беспилотник взорвался рядом с машиной скорой помощи в поселке Борисовка Белгородской области. Двое пострадавших получили акубаротравмы.