Слюсарь: Беспилотники снова атаковали два танкера в Таганрогском заливе

Он добавил, что в Азовском районе в результате падения обломков дронов произошло возгорание камыша в карьере вдали от населенного пункта. В данный момент на месте случившегося работают специалисты противопожарной службы. Во время отражения воздушной атаки украинские беспилотники уничтожили в Ростове-на-Дону, Таганроге и Гукове, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах, написал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАКС.