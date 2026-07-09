Слюсарь: Беспилотники снова атаковали два танкера в Таганрогском заливе

В Таганрогском заливе беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) снова нанесли удары по двумя танкерам, в результате чего они получили механические повреждения. Во время атаки никто не пострадал. Об этом в четверг, 9 июля, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
— Экипажи танкеров эвакуированы. В результате попадания БПЛА произошло возгорание. На одном из судов процесс продолжается, на втором — возникшее возгорание полностью ликвидировано. Информация уточняется, — рассказал глава региона.
Он добавил, что в Азовском районе в результате падения обломков дронов произошло возгорание камыша в карьере вдали от населенного пункта. В данный момент на месте случившегося работают специалисты противопожарной службы. Во время отражения воздушной атаки украинские беспилотники уничтожили в Ростове-на-Дону, Таганроге и Гукове, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах, написал Слюсарь в своем канале в мессенджере МАКС.
В ночь с 7 на 8 июля из-за атаки беспилотник ВСУ также пострадали два танкера, которые шли в Ростов-на-Дону. При ударах пострадали два человека — одному оказали медицинскую помощь на месте, второго доставили в больницу.