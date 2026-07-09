«Подарок от бабули»: москвичка отдала аферистам все деньги в коробке

По данным дела, мошенник представился сотрудником Социального фонда и сообщил о перерасчёте пенсионных выплат. Затем с женщиной связался его подельник, якобы из Росфинмониторинга, который заявил, что её личный кабинет на «Госуслугах» и банковские счета взломаны. Убедив, что только так можно спасти деньги, они потребовали снять все средства и передать их курьеру.