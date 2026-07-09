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В Таганрогском заливе два танкера попали под удар БПЛА

В Ростовской области за ночь уничтожено более 20 БПЛА. В Таганрогском заливе были снова атакованы два танкера, они получили «механические повреждения», сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В Ростовской области за ночь уничтожено более 20 БПЛА. В Таганрогском заливе были снова атакованы два танкера, они получили «механические повреждения», сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

При попадании БПЛА произошли возгорания, на одном из судов пожар уже потушили. Экипажи танкеров эвакуированы, пострадавших нет, уточнил губернатор.

По словам господина Слюсаря, БПЛА уничтожены в городах Ростов-на-Дону, Таганрог и Гуково, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах. В Азовском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся камыш в карьере «вдали от населенного пункта».

В предыдущий раз два танкера в Таганрогском заливе были атакованы 8 июля. Пострадали два человека. Танкеры были пустые, разлива нефтепродуктов не произошло. СКР возбудил уголовное дело после атаки.

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