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Тело утонувшего мужчины обнаружили в озере Нижнего Новгорода

В настоящее время ведётся установление личности погибшего.

В Нижнем Новгороде произошла трагедия — в Мещерском озере утонул мужчина. Очевидцы самостоятельно извлекли тело из воды. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В настоящее время ведётся установление личности погибшего.

Расследованием обстоятельств случившегося займутся уполномоченные службы — они выяснят причины произошедшего.

Ранее другой мужчина утонул на озере в Нижегородской области.

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