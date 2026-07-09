Тело утонувшего мужчины обнаружили в озере Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде произошла трагедия — в Мещерском озере утонул мужчина. Очевидцы самостоятельно извлекли тело из воды. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
В настоящее время ведётся установление личности погибшего.
Расследованием обстоятельств случившегося займутся уполномоченные службы — они выяснят причины произошедшего.
Ранее другой мужчина утонул на озере в Нижегородской области.
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