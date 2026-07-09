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Удар БПЛА по Ростовской области в ночь на 9 июля стал частью атаки на 12 регионов

Более 20 дронов сбили на Дону в ночь на 9 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ночь на 9 июля вновь работали силы и средства ПВО. Как рассказал губернатор Юрий Слюсарь, из-за налета вражеских дронов в Таганрогском заливе пострадали два танкера, на них возникли возгорания.

Один пожар уже потушили, со вторым продолжают бороться. Также в Азовском районе вспыхнул камыш. К счастью, погибших и пострадавших нет.

В свою очередь, в Министерстве обороны РФ сообщили, что в период времени с 20:00 8 июля до 7:00 9 июля в России уничтожили 72 беспилотника. Кроме Ростовской области враг атаковал еще 11 субъектов. Так, дроны сбивали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Московской областей, в Краснодарском крае, в Крыму и над акваторией Азовского моря.

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